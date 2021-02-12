شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حبيب يحيى ذكرى وفاة والدته بصورة معها من طفولته.. ويعلق: وحشتينى قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا السيناريست تامر حبيب، الذكرى الثالثة لوفاة والدته، التى رحلت عن دنيانا فى مثل هذا التوقيت عام 2018، معبرًا عن فقدانه واشتياقه لها، مشيرًا إلى أنها المخلوق الأغلى له فى الدنيا.



تامر حبيب مع والدته

ونشر تامر حبيب، صورة له مع والدته خلال مراحل طفولته الأولى، صحبها بتعليق: "تحل اليوم الذكرى السنوية الثالثة على رحيل أغلى مخلوق عليا فى الدنيا، اقروا الفاتحة لأمى حبيبتى، وحشتينى قوى والوجع جوايا بيزيد مابيقلش".



تامر حبيب

من ناحية أخرى، أكد السيناريست تامر حبيب أنه فى المراحل النهائية فى كتابة سناريو فيلم "شلة ليبون"، المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة، حيث يعقد حبيب وساندرا نشأت جلسات عمل من أجل الاستقرار على باقى أبطال الفيلم الذى تعاقد عليه كل من الفنان أحمد السقا وعز وماجد الكدوانى ومنة شلبى .

ويعيد هذا الفيلم المخرجة ساندرا نشأت حيث كان آخر أعمالها فيلم "المصلحة" الذى عرض عام 2012، وقام ببطولته أحمد السقا، أحمد عز، حنان ترك، أحمد السعدنى، صلاح عبد الله، محمد فراج وآخرين، من تأليف وائل عبد الله.

وسبق وآثار السيناريست الكبير الجدل مؤخرًا، عندما كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "يا أستاذ عزرائيل.. ممكن بس يومين أو حتى يوم واحد إجازة فى الأسبوع عشان كده على آخر يناير مش هالاقى حد أعزى فيه، ده لو حضرتك ماشرفتنيش بالزيارة.Ca ne vas pas comme ca".

ورفض البعض ما كتبه السيناريست باعتباره شيئًا لا يجب المزاح فيه ولا يجب الانتقاص من هيبة الموت، فيما رأى آخرون أن المنشور مجرد تعبير عن حالة الحزن التى يعيشها العالم أجمع بسبب كثرة الوفيات فى ظل جائحة كورونا.