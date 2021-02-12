تامر حبيب يُحيي ذكرى والدته: "الوجع بيزيد مبيقلش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أحيا السيناريست تامر حبيب، الذكرى الثالثة لوفاة والدته، التي رحلت عن دنيانا في مثل هذا اليوم عام 2018.

ونشر "حبيب"، صورة له عبر "إنستجرام"، رفقة والدته خلال مرحلة الطفولة وعلق: "تحل اليوم الذكرى السنوية الثالثة على رحيل أغلى مخلوق عليا فى الدنيا، اقروا الفاتحة لأمي حبيبتي، وحشتيني قوي والوجع جوايا بيزيد مابيقلش".

من ناحية أخرى، أكد السيناريست تامر حبيب أنه في المراحل النهائية فى كتابة سيناريو فيلم "شلة ليبون"، المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة، حيث يعقد حبيب وساندرا نشأت جلسات عمل من أجل الاستقرار على باقى أبطال الفيلم الذي تعاقد عليه كل من أحمد السقا وماجد الكدواني ومنة شلبي.

يشار إلى أن أخر أعمال تامر حبيب كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، محمود قابيل، رجاء الجداوي، إنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومن إخراج أحمد شفيق.