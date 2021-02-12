فن ومشاهير

كلنا تقدير لمن لا يستطيع الحضور.. رنا رئيس تعلن وفاة جدها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلنت الفنانة رنا رئيس وفاة جدها في الساعات الأولى من صباح اليوم، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وكتبت "رنا"، تعليقًا على الصورة قائلة: "توفي إلى رحمة الله تعالي أبويا وجدي وصاحبي وكل حياتي وحبيب أيامي محمد دسوقي، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وكشفت رنا عن موعد الجنازة قائلة: "صلاة الجنازة تقام بمسجد الحصري في 6 أكتوبر عقب صلاة الجمعة، مضيفة: "كلنا تقدير لكل من لم يستطيع الحضور، داعين الله أن لا يريكم مكروه في قريب لديكم".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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