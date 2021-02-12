كلنا تقدير لمن لا يستطيع الحضور.. رنا رئيس تعلن وفاة جدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلنت الفنانة رنا رئيس وفاة جدها في الساعات الأولى من صباح اليوم، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وكتبت "رنا"، تعليقًا على الصورة قائلة: "توفي إلى رحمة الله تعالي أبويا وجدي وصاحبي وكل حياتي وحبيب أيامي محمد دسوقي، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكشفت رنا عن موعد الجنازة قائلة: "صلاة الجنازة تقام بمسجد الحصري في 6 أكتوبر عقب صلاة الجمعة، مضيفة: "كلنا تقدير لكل من لم يستطيع الحضور، داعين الله أن لا يريكم مكروه في قريب لديكم".