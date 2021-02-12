بعد مشاركتها في الكليب.. هبة مجدي عن أغنية "أهلا بيك": كل عيد حب وأنتم في سعادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

روجت الفنانة هبة مجدي لفيديو كليب "أهلا بيك"، غناء زوجها المطرب محمد محسن، والتي ظهرت خلاله كموديل.

ونشرت هبة صورا من كواليس تصوير الكليب عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "تقدروا تشوفو الكليب دلوقتي علي اليوتيوب يارب يعجبكم، كل عيد حب وأنتم في سعادة".

وطرح محمد محسن، فيديو كليب أحدث أعماله الغنائية "أهلا بيك"، عبر قناته بموقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات نور عبدالله، ألحان محمد النادي، وتوزيع يحيى يوسف، وتم تصوير الكليب تحت إشراف المخرجة بتول عرفة.