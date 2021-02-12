مصطفى قمر ينعى علي حميدة: صاحب الضحكة الدائمة والأخ الغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان مصطفى قمر متابعي حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، بصورة تجمعه بالفنان الراحل علي حميدة، الذي غادر عالمنا مساء أمس الخميس.

وكتب في تعليقه عليها "البقاء لله توفي الفنان الطيب صاحب الضحكة الدائمة الاخ الغالي د.علي حميدة ربنا يرحمه ويجعله من أهل الجنة نسألكم الدعاء".

علي حميدة من مواليد 1965، اشتهر بأغنية "لولاكي" التي حققت وقت طرحها بالأسواق نجاحا كبيرا، وتم بيع 6 ملايين نسخة للألبوم عام 1988، وعلى الرغم من نجاح الألبوم إلا أن حميدة ابتعد عن الأضواء تدريجيا.