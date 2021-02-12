كريم فهمي لـ"مروان محسن": هفضل أساندك بس عليك إنك تفوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ساند الفنان كريم فهمي، اللاعب مروان محسن مهاجم فريق النادي الأهلي، بعد السخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعي لإضاعة ركلته في مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي ببطولة كأس العالم للأندية.

ونشر "فهمي"، صورة لمروان محسن عبر "إنستجرام"، وعلق: "طول ما أنت لعيب في منظومة الأهلي هفضل أساندك وضد أي استظراف أو تنمر بس عليك أنك تفوق، جمهور الأهلي في ضهر أي حد بيلبس فانلة الفريق إلى أن يخلعها".

وانتهت مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي ببطولة كأس العالم للأندية، بحسم بطل أفريقيا للميدالية البرونزية.

وكان الأهلي قد توّج ببرونزية كأس العالم للأندية في نسخة 2006.