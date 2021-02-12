معمل خاص للنساء ومكافأة مليونية..”الراجحي” يفاجئ موظفيه!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ 29 دقيقة

في خطوة لافتة ومميزة، خصل العاملون والعاملات في مصنع لإنتاج لحوم الدواجن في المملكة العربية السعودية على مكافأة مالية مجزية بلغ مجموع قيمتها عشرة مليون ريال سعودي أي (2667000 $) .

جاء ذلك خلال إطلاق رئيس مجلس إدارة شركة “دجاج الوطنية” رجل الأعمال السعودي “سليمان الراجحي” رحلة التشغيل لمصنع إنتاج لحوم الدواجن بطاقة إنتاجية 120 طنًا وبمساحة تقدر بـ 30 ألف متر مربع، وبتشغيل طاقم نسائي يتمتع بخصوصية تامة وبيئة عمل مناسبة

وقد تصدر رجل الأعمال السعودي، سليمان الراجحي، أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث غوغل في المملكة العربية السعودية، صباح الجمعة.

وتم تداول مقطع فيديو للراجحي نشر على حساب دجاج الوطنية الذي يشغل الراجحي منصب رئيس مجلس الإدارة فيه، بتعليق:

“أطلق سعادة رئيس مجلس إدارة دواجن الوطنية الشيخ سليمان الراجحي، مرحلة التشغيل لمصنع إنتاج لحوم الدواجن بطاقة إنتاجية 120 طنًا وبمساحة تقدر بـ 30 ألف متر مربع، وبتشغيل طاقم نسائي يتمتع بخصوصية تامة وبيئة عمل مناسبة، وقرر صرف 10 ملايين ريال مكافأة لجميع العاملين”.

وقال الراجحي في مقطع الفيديو المنشور، بتاريخ الـ10 من فبراير/ شباط الجاري مخاطبا مجموعة من النساء: “أنتم الأساس وأنتم القدوة وأنتم كل شيء ولكن نحن المؤسسين أو القائمين بالمهمة قصدنا إن شاء الله أنكم تخدموا فيها البلاد والعباد..”

وأضاف: “هذا المشروع ليس مشروعنا حنا هذا المشروع ليس للراجحي، المشروع لكم أنتم، منكم ولكم نحن المؤسسين مجمعين أفكار، ولكن الحمل الثقيل لكم أنتم وعليكم أنتم والله يعينكم ويوفقنا واياكم ويجعل عملنا وعملكم خالصا لوجه الله..”