بالصورة: كونتي يرفض استلام “الخنزير الذهبي”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ 53 دقيقة

رفض الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، تسلم جائزة ساخرة عبارة عن مجسم ذهبي لحيوان “الخنزير”، وذلك عقب خروج فريقه من نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم.

بعد الإقصاء من مسابقة كأس إيطاليا أمام يوفنتوس وتبادل الإهانات مع رئيس البيانكونيري أندريا آنييلي، رفض كونتي تسلم جائزة “الخنزير الذهبي”، التي سبق أن حصل عليها مرتين هذا الموسم، وفقا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي.

وجائزة “الخنزير الذهبي” هي جائزة إيطالية ساخرة، أسسها المنتج أنطونيو ريتشي عام 1996، وتمنح لأسوأ رياضي أو سياسي أو إعلامي في إيطاليا، ويتسلمها الفائز بغرض الدعابة.

وكان إنتر قد ودع كأس إيطاليا أمام يوفنتوس، بعد الخسارة ذهابا بنتيجة (1-2)، قبل أن يتعادل أمامه بدون أهداف في مواجهة الإياب.

ويحتل إنتر وصافة ترتيب فرق الدوري الإيطالي برصيد47 نقطة، وودع “النيراتزوري” بطولتي كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.