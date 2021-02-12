كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ ساعتين

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، صوراً لمجموعة من الكلاب الضالة زرقاء اللون، في مدينة دزيرجينسك الروسية.

وتبين أن هذه الكلاب توجد في منطقة أكبر المصانع الكيميائية الذي تخصص في إنتاج زجاج الأكريليك وحمض الهيدروسيانيك، وهذا المصنع مهجور في الوقت الحالي، وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

“كلاب زرقاء” في شوارع روسيا

وقال أحد موظفي المصنع: “إن الكلاب، على الأرجح، تعرضت لبقايا مادة كيميائية مثل كبريت النحاس، وقد حدث مثل هذا الأمر منذ عامين”.

وتجري السلطات الروسية حالياً مفاوضات مع إدارة المصنع لاصطياد الكلاب ومساعدتها.