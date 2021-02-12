“فدوة عيونك” يتصدّر مجددًا.. أحلام تطرح الجزء الثاني من ألبومها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: طرحت النجمة الإماراتية أحلام مساء أمس الخميس، الجزء الثاني من أغاني وكليبات ألبومها “فدوة عيونك” عبر تطبيق ديزر، وفن بوكس.

وعبر جمهور أحلام عن انبهاره بالكليبات التي قدمتها أحلام، حيث حمل كل كليب فكرة مختلفة عن غيره من توقيع حس غدار، وانتاج شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”.

ونشرت أحلام عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي أسماء أغنيات الجزء الثاني من ألبوم “فدوة عيونك” التي تم عرضها على “فن بوكس”، وهي: “لا بارك الله في الغياب” من كلمات الشاعر عبدالرحمن العثمان الحان احمد الهرمي توزيع سيروس مكس جاسم محمد، و”تمرد” كلمات الاول الحان عبدالله البدر توزيع هشام السكران مكس جاسم محمد، و”موعدنا الاخير” من كلمات منصور البلوي الحان عبدالرحمن العثمان توزيع خالد عز مكس جاسم محمد، و”ماسألت الاعليك” كلمات الامير سعود بن عبدالله الحان سهم توزيع بشار سلطان مكس جاسم محمد، و”لا يروح الليل” من كلمات منصور البلوي الحان عبدالرحمن العثمان توزيع خالد عز مكس جاسم محمد، وشكرت أحلام خديجة معاد وتركي الجازع على مشاركتهما لها في الكليب، و”سر معلن” كلمات الامير سعود بن عبدالله، الحان سهم توزيع رأفت مكس جاسم محمد، و”بعض الناس” كلمات خالد العوض الحان ناصر الصالح توزيع اسامه الهندي مكس جاسم محمد، و”بريء” كلمات سعود البابطين الحان سهم توزيع بشار سلطان مكس جاسم محمد، و”تسولف عبرتي” كلمات عبدالله بوراس الحان ناصر الصالح توزيع خالد عز مكس جاسم محمد، و”بعض الاوقات” كلمات الامير محمد بن عبدالعزيز الحان عزوف توزيع خالد عز مكس جاسم محمد، و”عشان تتوب” من كلمات قوس والحان عبدالرحمن العثمان وتوزيع هشام السكران مكس جاسم محمد.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الكليبات التي طرحتها أحلام، ووصفوها بالنجمة الاستثنائية بما قدمته في ألبومها “فدوة عيونك” من تنوع في الصورة وعلى صعيد الموسيقى وبأزيائها.

نفيد بالذكر أن الجزء الأوّل من ألبوم “فدوة عيونك” الذي أصدرته أحلام منذ أيام كان قد تضمن 13 أغنية وهي: “فدوة عيونك”، و”عيون بس”، و”حزين”، و”زوبعه”، و”يا آدمي حس”، و”دفتر وممحاه”، و”الله يرحمه”، و”تشرق الشمس وتغيب”، و”دمعة زرقا”، و”الفرقا”، و”خاطري ضايق”، و”ابن التراب”، و”ما سألت إلا عليك”.