مساعد كفين هارت يختلس منه أكثر من مليون دولار: “لا أحد محصّن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: اتُهم ديلان ساير المتسوق الشخصي للنجم كفين هارت بسرقة أكثر من مليون دولار منه.

ومَثَلَ سير أمام محكمة كوينز العليا يوم الأربعاء في مدينة نيويورك، حيث وجهت إليه تهمة السرقة الكبرى وتسع تهم أخرى متعلّقة باختلاس أموال الممثل، بحسب ما أفاد موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

بدأ ساير (29 عاماً) بالعمل مع الممثل الكوميدي (41 عاماً) في عام 2015، وفق مدّعي عام مقاطعة كوينز ميليندا كاتز وعمل بنبل لفترة قصيرة.

وقالت كاتز إن ساير استخدم بطاقات الائتمان الخاصة بالنجم لتحويل الأموال إلى حساباته الشخصية، حيث جمع ما يزيد عن 1.2 مليون دولار بين 12 تشرين الأول 2017 و 25 شباط 2019.

وأنفق ساير المال على سلع فاخرة مثل لوحة للفنان سام فريدمان وخمس ساعات من توقيع فيليب باتيك تزيد قيمتها عن 400 ألف دولار، وزوج حقائب لوي فيتون، وأكثر من 16 دمية يمكن أن تتراوح أسعارها من المئات إلى آلاف الدولارات لكل دمية.

قام الأخير بعدها بعرض أغراضه عبر حسابه في “إنستغرام”، حيث تمكنت السلطات من استعادة جميع البضائع التي تم شراؤها بشكل غير قانوني في محاولة لتعويض خسائر هارت. وبعد إلقاء القبض على ساير، قام ضباط الشرطة الذين نفذوا أمر تفتيش في منزله بمصادرة ما يقرب الـ250 ألف دولار من النقود والبضائع.

وعلّقت المدّعي العام إن الدرس الذي يجب تعلمه من القضية هو أنه “لا أحد محصناً من استهداف المحتالين”.

وتابعت: “اعتقد المدعى عليه أنه بعيد المال وكان يعيش تخيّلات أسلوب حياته الثرية. لكن تمكّن فريقي من كشف عمليات الشراء الوهمية بدءاً من رسوم بطاقات الائتمان التي يحتفظ بها البنك وتتبع الحزم التي تسلم إلى منزل ساير ومكان عمله”.