نشرت “محتوى مسيئًا عن اليهود”.. جينا كارانو “تُطرد” من فيلمها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أزيلت جينا كارانو مقاتلة الفنون الحربية المختلطة السابقة التي تحوّلت إلى نجمة في مسلسل “Mandalorian” من عالم “Star Wars” بعد نشر محتوى مسيء عن اليهود في مواقع التواصل الاجتماعي.

شاركت النجمة (38 عاماً) التي سبق لها نشر محتوى مناهض لليبرالية ولكورونا في مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يقارن نظرتها لسوء معاملة المحافظين في الولايات المتحدة بملايين اليهود الذين قُتلوا في الهولوكوست.

وعلّقت على المنشور: “تعرّض اليهود للضرب في الشوارع، ليس من الجنود النازيين ولكن من قبل جيرانهم ومن قبل الأطفال. ولأنه تم التلاعب بالتاريخ، لا يدرك معظم الناس أنه للوصول إلى النقطة التي تمكّن الجنود النازيين من أن يجمعوا فيها آلاف اليهود بسهولة، جعلت الحكومة جيرانهم يكرهونهم لمجرد كونهم يهوداً. كيف يختلف ذلك عن كراهية شخص ما بسبب آرائه السياسية”.

وأضرم هذا المنشور النار لحملة اطردوا جينا كارانو (#FireGinaCarano) التي بدأت عام 2020 بسبب منشورات أخرى مسيئة، ولفتت انتباه أرباب عملها في شركة “Lucasfilm” في النهاية.

وصرّحت الشركة في بيان، أنّها “لم تعد جينا كارانو موظفة في الوقت الحالي لدى لوكاس فيلم، وليس هناك أي خطط للتعاون معها في المستقبل. ومع ذلك، فإن منشوراتها في مواقع التواصل الاجتماعي تشوّه سمعة الأشخاص على أساس هوياتهم الثقافية والدينية، وهي بغيضة وغير مقبولة”.

لعبت كارانو دور كارا ديون المتمردة السابقة في أحدث سلسلة من أدوار الحركة البارزة للممثلة التي تنتجها ديزني.

سبق لها أن لعبت أدواراً رئيسياً في فيلم “Deadpool” و “Kickboxer: Vengeance”

وقبل اقتحام هوليوود، وصلت كارانو إلى القمة في عالم مقاتلة الفنون الحربية المختلطة للسيدات حيث سجلت رقماً قياسياً 7-0 قبل تحطيمه عام 2009.