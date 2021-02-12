إصابة بكورونا واعتزال الفن.. الشائعات تطارد يحيى الفخراني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: واجه الفنان المصري الكبير يحيى الفخراني، شائعتين في فترة زمنية قصيرة، تسببتا في إحداث ضجة وغضب بين صفوف محبيه وجماهيره.

وفي التفاصيل، نشر حساب باسم الفخراني، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خلال الساعات الماضية، تغريدة مفادها إعلان اعتزاله الحياة الفنية بشكل عام، وسرعان ما لاقت هذه التغريدة انتشاراً وتفاعلاً كبيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخيم الحزن على محبيه.

ولكن تبيّن أنّ هذا الحساب مزيّف، ولا علاقة له بالفنان القدير، وأنّه لنّ يعتزل الفن ولم يتخذ هذا القرار مطلقاً.

ولم تكن هذه هي أولى الشائعات التي يواجهها الفخراني مع انطلاق العام الحالي 2021، لكنه تعرض لإشاعة إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19، بعد إعلان الفنانة الشابة رنا رئيس، إصابتها بكورونا حيث تشاركه تصوير مسلسله الرمضاني “نجيب زاهر زركش”.

ولكن تأكد عدم صحة هذا الخبر، وأنّ الفخراني بصحة جيدة، ولم يصبه فيروس كورونا مطلقاً.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الفخراني سينافس في الموسم الرمضاني المقبل، بمسلسل “نجيب زاهي زركش” الذي يشاركه في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم: أنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين. وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عائلي، حيث يجسّد يحيى الفخراني دور محامٍ يقوم بشراء ملجأ لإيواء أطفال الشوارع.