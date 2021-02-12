عقوبات على “أنت أطرق بابي” بسبب “مشاهد شهوانية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: فرضت هيئة الرقابة التركية للإذاعة والتلفزيون عقوبات على عدة مسلسلات منها مسلسل “أنت أطرق بابي”، بسبب مشهد الجاكوزي والاستحمام و المساج، التي اعتبرتها تخالف عادات وتقاليد الأسرة التركية وتلحق الأذى بالمجتمع، ووصفت هذه المشاهد بـ”الشهوانية”.

وأثارت هذه العقوبات استياء جمهور المسلسل الذي وغالبيته من المراهقين، وأطلقوا هاشتاغ باسم كرم وهاندا، طالبوا فيه شبكة “نتفليكس” بتقديم عمل لهما، حيث لا توجد عقوبات أو غرامات على المشاهد الحميمة.

وفرضت غرامة على مسلسل “علي رضا” بسبب الألفاظ البذيئة. وطالت العقويات أيضاً مسلسل “السد” بسبب عدم المساواة بين الجنسين والإساءة للمرأة. أما الغرامة التي طالت مسلسل “الحفرة” وابنة السفير” و”الغرفة الحمراء” فبسبب مشاهد العنف.