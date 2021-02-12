عيضة المنهالي يشارك العشاق في يوم الحب بأغنية “إصبر عليّه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بمناسبة عيد الحب، طرح الفنان عيضة المنهالي أغنية جديدة عنوان “إصبر عليّه” عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات رامي العبودي، وألحان وتوزيع المايسترو ميثم علاء الدين، وعبّر عيضة عن سعادته بهذا العمل المختلف والمميز من جميع الجهات، موضحاً أنه عمل يحمل فكرة جديدة في الكلمة والأسلوب الغنائي أحب أن يقدمه للجمهور الخليجي والعربي الذي يكّن له كل محبة وتقدير.

نفيد بالذكر أن الأغنية تم إصدارها عبر القناة الرسمية للفنان عيضة المنهالي في موقع “يوتيوب”، وحققت نسبة مشاهدة عالية في الساعات الأولى لعرضها.