تايلور سويفت تطلق نسخة جديدة من أسطوانة "فيرلس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، الخميس، إطلاق نسخة جديدة من أسطوانتها الثانية "فيرلس" قريباً، والتي أعادت تسجيلها لأنها لم تعد تملك حقوق الأسطوانة الأصلية.

وكانت سويفت خاضت علناً عام 2019 معركة لاستعادة ملكية تسجيلات أسطواناتها الست الأولى، بعد استحواذ قطب صناعة الموسيقى سكوتر براون على شركتها السابقة للتسجيلات "بيج ماشين"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".



وفي عقود كثيرة، يتم اعتبار المنتج مالكاً للتسجيلات الأصلية لقاء تحمله المخاطر المالية.

وغالباً ما يكون توازن القوى عند توقيع العقد في صالح شركة التسجيلات، كما حدث مع تايلور سويفت التي كان أول عقد لها في الـ15 من عمرها عندما كانت غير معروفة.

وفي أغسطس/آب 2019، أعلنت سويفت التي بدأت حياتها المهنية بموسيقى الكانتري الريفية أنها تريد إعادة تسجيل أغنياتها لاستعادة السيطرة على أعمالها.

وعند انتهاء العقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، انضمت سويفت إلى شركة "يونيفرسال" وأوضحت علناً أن "بيج ماشين" لم تسمح لها باستعادة حقوق تسجيلاته.

وأعلنت سويفت عبر شبكة "إيه بي سي"، الخميس، أنها ستطلق في منتصف الليل "لاف ستوري"، إحدى الأغنيات ضمن الأسطوانة المعاد تسجيلها.

وأضافت المغنية البالغة 31 عاماً أن الأسطوانة بأكملها ستصدر قريباً، مع غلاف فني جديد وست أغنيات إضافية تم استبعادها عند التسجيل الأول عامي 2007 و2008.

وذكر موقعها الإلكتروني الرسمي أن الأسطوانة ستصدر في 9 أبريل/نيسان تحت عنوان "فيرلس (نسخة تايلور)" ، في إشارة إلى أن المغنية استعادت ملكيتها لموسيقاها.

وكانت أسطوانة "فيرلس" حصلت عام 2009 على جائزة "جرامي" لأسطوانة العام، وشكلت أول اختراق لمغنية الكاونتري في عالم موسيقى البوب.

وفي عام 2017 ، حصل الألبوم على شهادة الماس، ما يعني أن أكثر من عشرة ملايين نسخة بيعت منه في الولايات المتحدة وحدها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، باع سكوتر براون وشركته "إيتاكا هولدينجز" حقوق أسطوانات تايلور سويفت الست الأولى إلى شركة "شامروك هولدينجز" الاستثمارية مقابل مبلغ قدره عدد من وسائل الإعلام الأمريكية بأكثر من 300 مليون دولار.