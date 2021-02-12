انقلاب ميانمار يزاحم "نووي كيم" في إثارة قلق واشنطن وسيؤول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر ملف الأسلحة النووية وميانمار أول اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الكوري الجنوبي تشونج إيوي يونج.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان إن بلينكن أجرى أول اتصال مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي الجديد تشونج إيوي يونج، مشيرة إلى أن الطرفين أكدا الالتزام بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وسط تعثر المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج.



وأضاف البيان أن بلينكن تعهد خلال الاتصال مع تشونج الذي تولى منصبه الثلاثاء الماضي، بشراكة كاملة لتعزيز قوة التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وذكر بيانان أصدرته الدولتان أن بلينكن وتشونج أبديا قلقهما بشأن الانقلاب العسكري في ميانمار.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تعهدا خلال قمتهما الأولى في 2018 ببناء علاقات جديدة والعمل من أجل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل.

لكن قمتهما الثانية في 2019 وما أعقبها من محادثات انهارت، إذ رفضت الولايات المتحدة عرض كوريا الشمالية بتفكيك منشآتها النووية الرئيسية مقابل تخفيف العقوبات.