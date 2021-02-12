أسعار الذهب تنخفض بصعود الدولار.. انتعاشة عطلة العام الصيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة، لكن الأسعار على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي في 3 أسابيع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1822.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0539 بتوقيت جرينتش. وصعدت الأسعار 0.6% منذ بداية الأسبوع الجاري. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1823.30 دولار.



وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية قليلا الأسبوع الماضي لكنها عالقة عند مستويات مرتفعة.

وكانت التعاملات هادئة، إذ إن أجزاء كبيرة من آسيا تظل مغلقة في عطلة العام الصيني الجديد، وصعد الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية البالغ أجلها عشر سنوات، مما يقلص جاذبية الذهب.

ويعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يطلب من الكونجرس هذا الشهر الاستثمار بكثافة في البنية التحتية بعد التقدم في إقرار حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار اقترحها الرئيس للتخفيف من تداعيات كورونا.

ويقول محللو إيه.إن.زد إن الذهب يظل مدعوما "إذ يتنامى احتمال تطبيق تدابير تحفيز في الولايات المتحدة".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1224.86 دولار للأوقية إذ باع المستثمرون المعدن لجني بعض الأرباح بعد أن بلغت الأسعار ما يزيد عن ذروة ست سنوات عند 1286.88 دولار أمس الخميس.

لكن المعدن المستخدم في التحفيز بقطاع السيارات يتجه لأفضل أسبوع منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول 2020 بمكسب 9%، وربحت الفضة 0.4% إلى 27.04 دولار وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2349.25 دولار.