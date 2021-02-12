عبير نعمة تُطلق أغنيتها الجديدة "فلّو"

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بيروت : أطلقت الفنّانة عبير نعمة أغنيتها المُنفردة الجديدة بعنوان "فلّو" تمهيداً لألبومها الثاني الذي ستطرحه في المرحلة المُقبلة من إنتاج شركة "Universal Music MENA".

أغنية" فلّو" تُجسّد فكرة الغياب بكلّ ظروفه وحالاته والأثر الذي يتركه في الإنسان، وتعكس المشاعر المُختلفة التي يمرّ بها الشخص للتغلّب على جراحه.

"فلّو" من كلمات غسّان مطر وألحان عبير نعمة وتوزيع طارق سكيكر، وقد صُوّرت على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المُخرج إيلي فهد، وذلك قبل فترة الحجر الصحيّ الذي فرضته جائحة كورونا.

وعن "فلّو" قالت عبير نعمة :" الأغنية تصف وجع الغياب بمُختلف وجوهه وتُوجّه رسالة للإنسان مفادها أنّ قيمة الحياة تكمن في وجود أشخاص نُحبّهم من حولنا، وأنّ كلّ من يرحل لا يتركنا بل يبقى دائماً حاضراً في قلوبنا وتفكيرنا وحياتنا".

وأضافت:"هذه الأغنية أثّرت بي كثيراً على الصعيد الشخصيّ، وشعرت بكلماتها بشكل كبير وسرقتني . فالشاعر والأديب الكبيرغسّان مطر أبدع في كتابة الكلمات بصدق إنسانيّ عميق، وذلك بعد إختبار شخصيّ مع الألم، ما جعل الأغنية مؤثّرة مليئة بالصور الشعريّة التي رسمها بكلماته. وهذا كان الحافز الأساسيّ لأقوم بتلحينها لأنّها مسّتني بشكل كبير وكلماتها قادتني فوراً لتأليف اللحن، وقام بعمليّة التوزيع طارق سكيكر الذي كان له فضلاً كبيراً في إعطاء الأغنية بُعداً مُختلفاً".

أمّا عن العمل المُصوّر، قالت عبير : "في هذا الكليب حكايا نساء من واقع الحياة كلّ منهن تخبّىء قصّة."

وعبرت عبير عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع المُخرج إيلي فهد وبالرؤية الفنيّة الخاصّة التي نفّذها، مشيرة أن المخرج ترجم هذه المشهديّة من خلال أربعة نساء كلّ منهنّ تعيش مُعاناتها الخاصّة بصمت وتُجسّد من زاويتها وجع المرأة وقدرتها الكبيرة على تحمّل الألم والخسارة في آن. وختمت :"الرسالة الأساسيّة من الكليب هي إظهار القوّة الحقيقيّة للمرأة كدعوة غير مباشرة لتمكين دورها أكثر في المُجتمع".

يُذكر أنّ عبير نعمة أدّت في هذا العمل المُصوّر دوراً حقيقياً نابعاً من تجربة شخصيّة بعد أن عانت لأكثر من مرّة من فقدان جنينها وهي في أشهر مُتقدّمة من الحمل. وأرادت عبير أن تكشف عن هذه المعاناة لتنقل هذا الوجع الكبير الذي تعيشه المرأة بصمت ويُلازمها مدى الحياة.

تجدر الإشارة أنّ عبير نعمة تضع اللمسات الأخيرة على عدد من أغنيات ألبومها المُقبل مع شركة Universal Music MENA، وهي بمُجملها أعمال تُحاكي بشكل كبير الواقع الذي نعيشه حالياً، أضف إلى تصوير أغنيتين جديدتين من الألبوم على طريقة الفيديو كليب.

أغنية "فلّو" مُتوفّرة الآن على جميع التطبيقات الموسيقيّة العالميّة، أمّا الكليب فعلى قناة عبير نعمة الخاصّة على تطبيقVevo.

رابط الأغنية: https://UmusicMENA.lnk.to/Fallou

رابط الفيديو: