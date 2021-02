شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تطلق إصدار جديد من أغنيتها love story.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية تايلور سويفت، عن مفاجئة جديدة لجمهورها وعشاقها من جميع أنحاء العالم، وهى إطلاق إصدار جديد من أغنيتها love story التي أصدرتها لأول مرة عام 2009، حيث نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى لتعلن عن الإصدار الجديد.

أغنية love story التى أصدرتها المطربة العالمية تايلور سويفت، كانت نقطة انطلاقها فى عالم الغناء، حيث حققت الأغنية حتي الأن أكثر من 572 مليون مشاهدة ولها الكثير من النسخ عبر موقع يوتيوب.

وكانت قد سيطرت سويفت، على صدارة قائمة " Billboard 200 "فى يناير الماضي، و ذلك بألبومها الغنائى " Evermore " لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة، و هو الألبوم الذى حصد سلسلة مبهرة من عبارات الإشادة و الثناء من قبل المعنيين بالموسيقى و الغناء حول العالم .

وحسب التقارير المتداولة فقد حصل الألبوم على 56000 وحدة ألبوم مكافئة فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الأسبوع الأول من شهر يناير (بانخفاض 22٪)، وذلك وفقا لبيانات MRC.

يذكر أن تايلور سويفت التى تحظى بشعبية جارفة حول العالم قررت أن تضع بصمة واضحة مع بداية العام الجديد 2021، فأطلقت النجمة الشهيرة نسخة "deluxe" من ألبومها الغنائى الأخير "Evermore" الذى حقق نجاحا مذهلا منذ الساعات الأولى لإطلاقه، وجاءت النسخة الـ "deluxe" مبهرة لعشاق تايلور سويفت ، وقد أشارت عدد من المواقع وأبرزها "بيلبورد" أن النسخة الجديدة من الألبوم تحتوى على أغنيتين جديدتين وهما: "Right Where You Left Me" و "It's Time to Go".