شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يكشف عرض "شديد الخطورة" على CBC للمرة الأولى بعد watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد العوضى، عن عرض أحدث أعماله الدرامية التي عرضت خلال الفترة الأخيرة على منصة watch it على شاشة التليفزيون قريباً وتحديداً على قناة cbc ، حيث نشر بوستر المسلسل الذى حقق نجاحاً خلال فترة عرضه على watch it في وقت سابق من العام الماضى، وكتب من خلال حسابه على موقع انستجرام: "قريباً على CBC".

مسلسل "شديد الخطورة" هو العمل الأول الذى تم عرضه على منصة watch it ، بشكل حصرى، وكشف الفنان احمد العوضى خلال تصريحات فى وقت سابق حول دوره فى العمل، أن هذا هو أكثر مسلسل أصيب خلال تصويره بسبب مشاهد الأكشن والقفز من فوق العمارات.



بوستر شديد الخطورة

ويشارك فى بطولة مسلسل "شديد الخطورة" كلاً من أحمد العوضى وريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

زفى سياق آخر كشف الفنان أحمد العوضي الأيام الماضية عن إصابته خلال تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" المقرر عرضه في السباق الرمضان المقبل 2021، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة له، معلقا: "8 غرز.. الحمد لله المهم إنكم هتشوفوا أكشن جامد إن شاء الله.. اللي مالوش كبير".

وذلك بعدما كشف أحمد العوضى أنه سيؤدى شخصيته "سيف الخديوى" ضمن أحداث المسلسل الجديد "اللى مالوش كبير" أمام النجمة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2021، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام صورة من كواليس تصوير المسلسل، أتبعها قائلا: "سيف الخديوى.. راجل حمله على التخين والرفيع.. نمرته تعلم جواك وبراك فوقيك وتحتيك.. اللى مالوش كبير".