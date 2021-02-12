شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تنضم للجنة تحكيم الأعمال المسرحية بمركز الخليج 365 للثقافة والفنون والتنوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت النجمة وفاء عامر لمركز الخليج 365 للثقافة والفنون والتنوير كعضو في لجنة اختيار فرقة الخليج 365 المسرحية، والتي سيبدأ بعد أيام الاختبارات الخاصة بانتقاء الفرقة المسرحية التي ستكون نواة لتقديم عروض خلال الفترة القادمة.

وقالت وفاء عامر: فكرة نيرة ومحترمة من مؤسسة عريقة وأشكر كل القائمين عليها وفي مقدمتهم رئيس التحرير الأستاذ خالد صلاح وهذا المشروع هو مشروع رائد لأنه يساعد الشباب ويعطيهم الأمل والتفاؤل.



النجمة وفاء عامر تنضم لمركز الخليج 365 للثقافة والفنون

وأضافت : الفنون علم وثقافة ورسالة والمسرح بالتحديد يصنع الفنان الشامل وله رسالة نبيلة وهدف ، وأنا معجبة جدا بفكرة الخليج 365 في تقديم مسرح من خلال فرقة ثابتة تقدم عروض هادفة تحمل الفكر والمتعة وأتشرف بأن أكون ضمن لجنة اختيار المواهب لفرقة الخليج 365 المسرحية التي تقدمت للالتحاق من خلال "audition".

كان قد تم الإعلان من قبل عن كافة تفاصيل وشروط الإلتحاق بالفرقة وذلك من خلال أعداد مشهد تمثيلي لا يزيد عن 5 دقائق مع تسجيل البيانات عبر صفحة الخليج 365 – فن وثقافة على الفيس بوك من خلال رسالة في صندوق الرسائل بالصفحة وسيتم التواصل مع الراغب في الالتحاق بالفرقة وتحديد موعد للاختبار.

تكوين الفرقة المسرحية يهدف إلى تقديم سلسلة أعمال مسرحية تنويرية تقدم فى كل محافظات مصر وتهدف لنشر الثقافة والفنون والأنشطة الإبداعية، وتعظيم حالة المعرفة والوعى والتنوير، والوصول إلى الموهوبين والمبدعين ودعمهم ورعايتهم وتيسيرإنتاج أعمالهم ووصولها للمتلقين، وتنشيط التعاون بين المؤسسات والأفراد من المعنيين بالثقافة والهوية الوطنية من أجل تحقيق أفضل مردود قيمى ومعنوي، والعمل على ترسيخ الهوية الوطنية واستكشاف عناصر قوتها وتغذية تلك المكونات فى نفوس المواطنين والأجيال الجديدة.

ويأتى ذلك انطلاقًا من الإيمان بأهمية المسرح كأحد روافد الفنون فى رفع الوعى ونشر الثقافة مع المتعة والترفيه ودعم المواهب الشابة فى كل مجالات الفنون، ويهدف المشروع إلى أن نرى أضواء المسرح حاضرة فى أقصى الصعيد وكل قرى ومراكز الدلتا بأعمال تحمل الفكر والمتعة وهى معادلة صعبة نأمل فى تحقيقها، وذلك باختيار مجموعة من النصوص المسرحية للكتاب الشباب والكتاب الكبار وتقديمها على خشبة المسرح، كما سيشارك هذا المنتج فى كل المهرجانات المسرحية داخل مصر وخارجها.