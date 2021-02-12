شكرا لقرائتكم خبر عن صافيناز تفضح صالح جمعة بسبب "قلوب حمرا" فى الرسائل.. وتعلق: إيه ده؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الراقصة صافيناز عن رسائل وصلتها من لاعب النادى الأهلى السابق صالح جمعة، والتى أعربت عن اندهاشها من تلك الرسائل، حيث نشرت صورة منها عبر خاصية الاستورى على حسابها بموقع انستجرام.

وكتبت الراقصة صافيناز فى تعليقها على رسائل صالح جمعة "ايه دا"، وذلك في إشارة إلى استغرابها كم الرسائل الذى أرسلها صالح جمعة لها حينما عبر عن إعجابه بها من خلال أكثر من ايموشن قلب.



صافيناز على انستجرام

صالح جمعة

وكان فريق سيراميكا، قد أعلن، نهاية الشهر الماضى، عن خوض لاعبه صالح جمعة، برنامجا بدنيا خاصا، خلال تلك الفترة، تحت إشراف البرازيلي لويز أندري مدرب الأحمال بالنادي.

رسائل صالح جمعة لـ صافيناز

ويسعى الجهاز الفني لنادي سيراميكا بقيادة هيثم شعبان، إلى تجهيز صالح جمعة دون الاستعجال في عودته إلى المباريات والتدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعد تعافيه تماما من إصابة السمانة.

وبدأ صالح جمعة، مرحلة تأهيل بدني عقب تعافيه تماما من الناحية الطبية، حيث يخوض تدريبات قوية مع مدرب الأحمال البرازيلي في نادي سيراميكا ، لتجهيزه للمباريات القادمة.

ولعب صالح جمعة مع النادى الأهلى لمدة خمسة مواسم منذ عام 2015 حتى رحل العام الماضى، حيث انتقل للقلعة الحمراء من انبى مقابل 7 مليون جنيه، وتمكن من تقديم أداء مميز بداية فترته مع الأهلى قبل أن يقترن اسمه بالأزمات ويتم استبعاده من قائمة المباريات فى مباريات عديدة أبرزها خلال فترة تولى فايلر التى شهدت استبعاده النهائى من القائمة.