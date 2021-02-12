أصالة توجه رسالة مؤثرة لابنتها شام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شاركت الفنانة السورية أصالة، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة لها رفقة ابنتها "شام".

ووجهت "أصالة"، رسالة مؤثرة لابنتها قائلة: "الحُبّ والإهتمام بأعلى درجاته، نتبادله ليكبر فينا ونعطي منّه لكلّ الّلي حوالينا ونطلع فيه لأعلى درجات السحاب".

وأضافت: "شامي ملاكي وأمي حنونتي دنيي بعيشها بأحلى وجوهها معك أنا بأمان".

جدير بالذكر أن أصالة كانت تستعد لإحياء حفل غنائي لأول مرة مع الفنانة شيرين عبدالوهاب على مسرح المجاز في الشارقة بالإمارات، يوم الجمعة الموافق 19 فبراير، قبل أن يتم تأجيله.