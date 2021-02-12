أصالة توجه رسالة مؤثرة لابنتها شام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
شاركت الفنانة السورية أصالة، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة لها رفقة ابنتها "شام".
ووجهت "أصالة"، رسالة مؤثرة لابنتها قائلة: "الحُبّ والإهتمام بأعلى درجاته، نتبادله ليكبر فينا ونعطي منّه لكلّ الّلي حوالينا ونطلع فيه لأعلى درجات السحاب".
وأضافت: "شامي ملاكي وأمي حنونتي دنيي بعيشها بأحلى وجوهها معك أنا بأمان".
جدير بالذكر أن أصالة كانت تستعد لإحياء حفل غنائي لأول مرة مع الفنانة شيرين عبدالوهاب على مسرح المجاز في الشارقة بالإمارات، يوم الجمعة الموافق 19 فبراير، قبل أن يتم تأجيله.