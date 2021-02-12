يوسف وليد: تعلمت عزف الكمان في 3 أيام بسبب "شاومينج"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعرب الفنان الشاب يوسف وليد عن سعادته بردود الفعل التي وصلته عن دوره في فيلم "شاومينج"، الذي تم طرحه بدور العرض السينمائي منذ أيام.

والعمل من بطولة: بيومي فؤاد، وصلاح عبدالله، ونشوى مصطفى، وسامي مغاوري، وأحمد حلاوة، ومن الشباب توني ماهر، وحامد الشراب، وسارة درزاوي، وأحمد سلطان، وطاهر أبو ليلة، وياسر الطوبجي، ومحمود فارس، ومحمد حسني، وسعاد القاضي، تأليف أشرف حسني، وإنتاج شركة الجذور، وإخراج شادي أبو شادي.

وقال يوسف في بيان صحفي "أقدم خلال العمل شخصية عزيز، الذي يريد والده أن يكون ضابط والأم تريده دكتور، لكن عزيز كان لديه حلم أخر وهو أن يدرس في الكونسرفتوار وتحقيق حلمه".

و أضاف "الفيلم يتناول قضية التعليم في مصر في إطار كوميدي ساخر، يتم تناوله لأول مرة في مصر بهذا الشكل، وقمنا بالانتهاء من العمل منذ أكثر من عام، وتم تأجيله أكثر من مرة بسبب الظروف التي مر بها العالم، وانتشار فيروس كورونا المستجد، ليتم طرحه هذه الفترة بعد استقرار دور العرض إلى حد ما".

وأكد يوسف أنه يعشق الموسيقى، ويجيد العزف على البيانو، و قال: قمت بتعلم العزف على الكمان في 3 أيام، قبل تصوير الفيلم، كما سبق ان شاركت الفنان خالد أنور في تأليف أغاني مسلسل (عوالم خفية) مع الزعيم عادل امام، والتي حققت حينها نجاحا كبيرا عند عرضها، وطلب عدد كبير من أصدقاءنا أن نكون فرقة حقيقية، لتقديم أغاني على غرار التي قدمناها في المسلسل.

و اشار يوسف إلى انه استفاد كثيرا من التعاون مع المخرج شادي أبو شادي خلال الفيلم، وقال: شادي من المخرجين الشباب، يعرف ما الذي يريده، ولديه رؤية فنية كبيرة، يريد تحقيقها.

وعن الأعمال الجديدة خلال الفترة القادمة قال يوسف: تعاقدت مؤخرا على المشاركة في مسلسل "ورد" بطولة الفنانة حنان مطاوع، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.