دينا فؤاد تتصدر "تويتر" بعد مشهد مقلتها في "جمال الحريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدرت الفنانة دينا فؤاد، قوائم الموضوعات الأكثر رواجًا عبر "تويتر"، تزامنًا مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "جمال الحريم".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج مشيدين بأدائها في الحلقة بعد مشهد قتلها ضمن أحداث المسلسل، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "مشهد الشيخة حنان يتدرس"، " أنا بحب دينا فؤاد من زمان من أيام الدالي اكتشاف العبقري نور الشريف"، "دينا فؤاد تمثيلها جامد"، "دينا ممثلة وحدوتة كبيرة وحبيت المسلسل جدا والشيخة حنان هي بطلة المسلسل فعلا".

وقدمت دينا فؤاد شخصية الشيخة حنان ضمن أحداث مسلسل "جمال الحريم"، الذي حقق نسب مشاهدات عالية طيلة عرض حلقاته عبر قناة DMC.

المسلسل من بطولة نور وخالد سليم ودينا فؤاد وصلاح عبدالله، وأشرف مصيلحي، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين، تأليف سوسن عامر، ومن إخراج منال الصيفي.