هنا شيحة تروي معاناتها مع زيادة الوزن: صحتي مُهددة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

روت الفنانة هنا شيحة معاناتها مع زيادة الوزن من خلال نشر مجموعة صور لها عبر "إنستجرام" قبل وبعد زيادة وزنها.

وكتبت "هنا": "عودة للوراء شعر قصير، نحيفة، ثقة أقل في النفس، لا آكل وأعتقد أنني سمينة!، في عام 2014 اعتقدت أنني لست نحيفة وأردت أن أفقد المزيد من الوزن على الرغم من أن هذا كان وزني المثالي 56 كجم، وأنا الآن زائدة ما يقرب 15 كيلو".

وأضافت: "بدأت رحلتي لفقدان الوزن الزائد الذي اكتسبته، رغم عدم التزامي التام بالأنظمة وعدم الاستقرار أبدًا مع خطة نظامي الغذائي بالإضافة إلى أحداث العام الماضي مع كورونا والحجر الصحي المنزلي وحركة أقل، اخر 4 صور هي أنا الآن.. أنا الآن 69 كجم ولا يتعلق الأمر بمدى وزنك، بل يتعلق بكونك مدركًا لنفسك وقبولك لنفسك والعمل على نفسك بنفسك".

وأنهت هنا كاتبة: "هذه المرة بالنسبة لي هي الأكثر وزنا الذي مررت به على الإطلاق، أنا بخير بغض النظر عن وزني، ولكن صحتي الآن مهددة بسبب الأكل غير الصحي والحرمان من النوم والتوتر، لذلك قررت أن أفعل شيئًا حيال ما يحدث لي داخليًا وأن أكون على دراية بعاداتي في الأكل وأعود لممارسة التمارين، حب نفسك، كن أفضل نسخة من نفسك".

من ناحية أخرى، احتفلت هنا شيحة مؤخرًا بعقد قران شقيقتها "حلا"، على المنتج معز مسعود.