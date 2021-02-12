بطل العالم لسباقات الفورمولا1 ضحية حادث سير على دراجته

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 28 دقيقة

تعرض الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين في سباقات الفورمولا واحد إلى حادث سير على دراجته مساء الخميس في سويسرا بحسب ما أعلن فريقه ألبين (رينو سابقا).

وأصدر فريق ألبين بيانا جاء فيه: “يستطيع ألبين أن يؤكد أن فرناندو ألونسو كان ضحية حادث سير خلال ممارسته رياضة الدراجات في سويسرا. فرناندو بكامل وعيه وبحالة جيدة وهو ينتظر نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها” مشيرا إلى أن معلومات إضافية عن حالته ستعطى الجمعة.

وتأتي هذه الحادثة قبل شهر من انطلاق تجارب سيارات فورمولا واحد في البحرين في الفترة من 12 الى 14 مارس المقبل في البحرين، وقبل شهر ونصف من انطلاق موسم بطولة العالم لعام 2021 وتحديدا في 28 من الشهر المقبل في البحرين أيضا لكن مشاركته ليست موضع شك بحسب أحد المقربين منه.

أما صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فقالت إن الحادث وقع في مدينة لوغانو حيث يسكن ألونسو مشيرة إلى أن سيارة صدمته وهو يعاني من كسور على مستوى الفك وفي الأسنان.

ويعود ألونسو بطل العالم مرتين مع رينو عام 2005 و2006 إلى بطولة العالم للفورمولا واحد خلال الموسم القادم بعد موسمين خاض خلالهما سباق لومان الفرنسي الشهير وأحرز لقبه عام 2018 و2019، بالإضافة إلى مشاركاته في رالي دكار وسباق الـ500 ميل في إنديانابوليس الأمريكية، وذلك بحسب “أ ف ب”