فن ومشاهير

بالصور – خطيب رنين مطر يفاجئها بعيد ميلادها

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 29 دقيقة

رنين مطر

تفاجأت الممثلة اللبنانية رانين مطر بعيد ميلادها الذي أعده لها خطيبها وهو نجل زين الأتات علي الأتات.

وأعربت مطر عن امتنانها بمحبّة المحيطين بها، وذلك تزامناً مع مناسبة عيد ميلادها، وقالت: “الحمدلله يا رب ع كل نعمك. ان شاء الله تكون سنة خير ومليئة بالحب والسعادة والصحة والنجاح… بحبكن كتير”.

ونشرت صور قالب الحلوى المميّز الّذي صُنع خصيصاً لها، كيف لا وظهر مجسّم على هيئة الممثلة اللبنانية وتحتها الكرة الأرضية.

وشاركت رنين مطر متابعيها على تطبيق الصور إنستغرام بمجموعة لقطات من حفل عيد الميلاد، وبينها لقطة رومانسية تجمعها بخطيبها.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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