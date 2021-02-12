شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلادها.. الراحلة آمال فريد كانت بتحس إنها ملكة اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة 12 فبراير ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة أمال فريد، التى رحلت عن عالمنا فى 19 يونيو 2018، وبهذه المناسبة ننشر آخر حوار لها تحدثت فيه عن ذكرياتها وعلاقتها بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

حينما وقفت أمام العندليب فى فيلم "ليالي الحب" الذى تم عرضه عام 1955، وغنائه ليا "كفاية نورك عليا"، "كنت حاسة إنى ملكة.. لما بشتغل معاه فى كل أفلامه بحس إنى بطلة، الله يرحمه ده حاجة تانية لو جه عبد الحليم تانى تبقى معجزة".

وحول سؤال إذا طلب العندليب الزاوج منها كان ردها "مش بتاع جواز"، وعن أحب أغانيه إلى قلبها، قالت "كل أغانيه جميلة مقدرش أقول أى حاجة عليها.. عبد الحليم صوته هدية من ربنا".

والفنانة الراحلة آمال فريد ولدت بالقاهرة في حي العباسية عام 1938، حصلت على ليسانس آداب قسم الاجتماع، دخلت الفن عن طريق مسابقة في مجلة الجيل، ثم رشحها للعمل في الفن مصطفى أمين وأنيس منصور، واكتشفها المنتج رمسيس نجيب.

كان أول عمل لها أمام الفنانة فاتن حمامة فى فيلم "موعد مع السعادة"، ثم انطلقت بعد ذلك فى السينما لتقوم بدور البطولة أمام عبد الحليم حافظ فى فيلم "ليالى الحب" وكان عمرها آنذاك 17 عاماً اعتزلت أمال فريد الفن في أواخر الستينيات بعد أن تزوجت من مهندس مصرى كان يقيم في موسكو، وأقامت معه هناك، ثم عادت وعملت في فيلمين فقط، وقررت الاعتزال نهائياً عام 1969.

وقدمت العديد من الأعمال السينمائية منها "ليالي الحب" و"شياطين الجو" و"بنات اليوم" و"صراع في الحياة" و"إمسك حرامي" و"ماليش غيرك" و"امرأة في الطريق" و"إسماعيل يس في الطيران" و"من أجل امرأة" و"حماتي ملاك" و"أم رتيبة" و"نساء محرمات" و"إحنا التلامذة" و"بنات بحرى" و"أبو أحمد" و"التلميذة" و"أنا وبناتي" و"الابن المفقود" و"حكاية جواز" و"جدعان حارتنا" و"ذكريات التلميذة" و"بداية ونهاية" و"ست بنات وعريس" و"معبودة الجماهير" و"جزيرة العشاق".