شكرا لقرائتكم خبر عن سنة أولى بطولة 4 فنانات يخضن البطولة المطلقة للمرة الأولى أبرزهن روجينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدراما التليفزيونية على مدار الأشهر القليلة الماضية تصعيد عدد كبير من الفنانات للبطولة المطلقة، بعضهن يخضن من خلال هذه الأعمال سباق دراما رمضان المقبل، والأخريات ينافسن بها خارج سباق الدراما الرمضانية، ويرصد ”الخليج 365”، هؤلاء الفنانات .

الفنانة روجينا، تخوض البطولة المطلقة الأولى لها من خلال مسلسل "بنت السلطان"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، لتنافس به خلال سباق دراما رمضان المقبل، ويعد هذا العمل هو البطولة المطلقة الأولى لها بعد مشوار طويل ومشاركات عديدة بأدوار مختلفة في عالم الدراما التليفزيونية أخرها مسلسل "البرنس"، من بطولة محمد رمضان، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، وحقق نجاح كبير للغاية.

وتدور أحداث مسلسل بنت السلطان في إطار شعبي، ويتخلله العديد من الأحداث المشوقة للجمهور وسوف يتم تصويره في أكثر من محافظة من بينها القاهرة، بني سويف، قنا، الإسكندرية والعديد من المحافظات الأخرى، والمسلسل يشارك في بطولته كل من باسم سمرة، بيومى فؤاد، سوسن بدر، أحمد مجدي، حسن أبوالروس، ندى موسي، محمود حافظ، محمد مهران.

وتخوض الفنانة هنا الزاهد هذا العام أيضا البطولة المطلقة، من خلال مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، حيث حققت «هنا» دورا مهما ونجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية على المستوى الدرامى، جعلت اسمها فى رهان على خوض تجربة البطولة المطلقة، والمسلسل فكرة يسرى الفخرانى، وإخراج خالد الحلفاوى، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ 45حلقة، ويعتمد على حكايات منفصلة كل حكاية فى 5 حلقات، ومرشح للعرض خلال الأيام المقبلة، وتدور فكرة المسلسل فى إطار اجتماعى كوميدي، وعبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض فى 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد فى جميع القصص بأحداث المسلسل، والذى يضم نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويكتب المسلسل 8 مؤلفين، حيث كل مؤلف قصة من القصص، ووقع الاختيار على مؤلفى القصص وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.

الفنانة مى عمر هي الأخرى قدمت البطولة المطلقة للمرة الأولى من خلال مسلسل "لؤلؤ"، والذى يعرض حاليا على قناة ON، ويحقق نجاحا كبيرا بشكل يومى، وتدور أحداث المسلسل فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.

وتقدم أيضا الفنانة أمينة خليل تجربة البطولة المطلقة من خلال مسلسل "خلى بالك من زيزى"، والمقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان المقبل، والمسلسل من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح تايسون، على قاسم، صفاء الطوخى، وسلوى محمد على، ونهى عابدين، من تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

ويعد مسلسل "خلى بالك من زيزى" التعاون الرابع الذى يجمع محمد ممدوح الشهير بتايسون بـ أمينة خليل، بعد تعاونهما فى مسلسلى "لا تطفئ الشمس"، و"قابيل" وفيلم "الخلية"، كما يعد المسلسل التعاون الثانى بين أمينة خليل والمخرج كريم الشناوى، والذى قدم لها مسلسل "قابيل" ايضاً، حيث يعد الشناوى واحداً من أبرز المخرجين الفترة الماضية، وبدأ في وضع خطوات ثاتبة في الدراما التليفزيونية.