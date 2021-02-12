شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد "شرير" أمام يوسف الشريف فى مسلسل "كوفيد 25" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان إدوارد فى مسلسل "كوفيد 25"، للنجم يوسف الشريف المقرر عرضه فى موسم شهر رمضان، وينتمى العمل لنوعية الـ15 حلقة فى إطار درامى مشوق، ويجسد دور شرير يدخل فى مواجهة مع بطل العمل ويحاربه وتتوالى الأحداث بينهما، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف إنجى علاء، إخراج أحمد نادر جلال.

وانطلق تصوير المسلسل ، حيث صور مخرج العمل المشاهد الأولى بحضور نجم العمل يوسف الشريف، وحسام شوقى مدير عام سينرجى، وجمعت المشاهد كلا من يوسف الشريف، وإسلام جمال، وأحمد صلاح حسنى.

وكانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" وهو مسلسل درامي خيال علمي ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.

ويشارك إدوارد فى مسلسل "لؤلؤ"، الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويعرض حالياً على قناة ON ، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.