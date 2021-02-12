وفاة عازف الجاز تشيك كوريا الفائز بجوائز جرامي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي عازف البيانو والملحن الأسطوري الأمريكي تشيك كوريا يوم 9 شباط/فبراير، بحسب بيان نُشر مؤخرا عبر صفحته على "فيسبوك".

ورحل الموسيقي البالغ من العمر 79 عاما بسبب إصابته بمرض السرطان.

وجاء في البيان: "طوال حياته ومهنته، استمتع تشيك كوريا بالحرية والمرح الذي كان لديه في ابتكار شيء جديد".

وأضاف البيان: "لقد كان زوجا وأبا وجدا محبوبا ومعلما وصديقا للكثيرين".

وفاز تشيك كوريا بـ 23 جائزة جرامي طوال حياته المهنية. كما لقبه الصندوق الوطني للفنون بأستاذ موسيقى الجاز في عام 2006.



