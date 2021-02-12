شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز مع حمادة هلال فى "المداح" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة دنيا عبد العزيز لمسلسل "المداح" مع الفنان والمطرب حمادة هلال، ومن المقرر أن ينافس به فى شهر رمضان المقبل، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، وتجسد دنيا دور البطولة أمام هلال، وتتوالى الأحداث فى إطار الغموض والتشويق، وتحضر دنيا للشخصية التى تجسدها خلال الأحداث وتبدأ تصوير أولى مشاهدها الأيام المقبلة.

ويواصل مخرج العمل أحمد سمير فرج ترشيح باقى الأبطال للتعاقد معهم وانطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة فى العديد من الديكورات الذى يقوم بمعاينتها مخرج العمل.

من ناحية أخرى، تواصل دنيا عبدالعزيز تصوير مسلسل "اللي ملوش كبير"، الذي يقوم ببطولته أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، ومن المفترض أن يتم عرضه في سباق دراما رمضان 2021، يشارك قى بطولته الفنان خالد الصاوى، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبد الغنى، وآخرون، إخراج مصطفى فكرى.

دنيا عبد العزيز قدمت آخر أعمالها مسلسل "البرنس" الذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، محمد علاء وأخرون، تأليف واخراج محمد سامى .