شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فؤاد سليم ضيف شرف فى فيلم "الكاهن" مع درة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان أحمد فؤاد سليم لفيلم "الكاهن" مع النجم إياد نصار ودرة ويظهر خلال الأحداث كضيف شرف، حيث يجسد دورا مهما ومحوريا فى العمل أمام أبطال الفيلم، وبدأ تصوير مشاهده الأيام الماضية فى الديكور الخاص بالعمل.

وصور أبطال الفيلم مشاهدهم، نهاية شهر يناير الماضى، فى مدينة الفيوم والتى كانت تضمن مشاهد رومانسية بين درة وإياد نصار بعد زواجهما، ويستكمل فريق العمل التصوير فى الديكورات الخاصة بالفيلم فى القاهرة باحدى مستشفيات أكتوبر، كما أوشك مخرج العمل عثمان أبو لبن على الانتهاء من التصوير ليدخل الفيلم غرف المونتاج ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم استعداداً للمنافسة فى السينمات الفترة المقبلة.

فيلم "الكاهن" يشارك في بطولته النجم إياد نصار مع درة والنجم الكبير حسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هاني سلامة، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن.

يشار إلى أن أحمد فؤاد سليم يشارك فى مسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، و أشرف مصيلحي، والفنانة الشابة فرح الزاهد، ومقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل.