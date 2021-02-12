شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم طبيب شرعى فى هذا المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد حاتم فى مسلسل "شقة 6"، للنجمة روبى والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويجسد حاتم دور طبيب شرعى يتورط فى العديد من المواقف مع روبى، حيث بدأ صناع المسلسل تصوير المشاهد الأولى من العمل الذى يدور فى إطار من الإثارة والتشويق، ومن المقرر عرضه فى دراما رمضان 2021.

والمسلسل يطرح قضية درامية جديدة مليئة بالأحداث المشوقة بعيداعن المط والتطويل في محاولة لكشف لغز "شقة 6" ويضم العمل باقة من الفنانين بجانب روبي، أحمد حاتم، هاني عادل واللذان انضما مؤخرا لفريق العمل بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبدالله ، الفنان محمود البزاوي ، الفنانة رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، بالإضافة للنجوم الشباب حمزة العيلي ، ملك قورة.

وتعود روبي مرة أخرى للدراما من خلال هذا المسلسل، بعد أن قدمت عام 2019، مسلسل "أهو ده اللي صار"، الذي عرض عام 2019، أما على المستوى السينمائي فهي تحضر لأكثر من عمل منهم فيلم "شغل خواجات"، الذي يجمعها مع ماجد الكدواني، وفيلم "شلة ليبون" العمل الذي يقوم ببطوله أحمد عز وأحمد السقا، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج ساندرا نشأت، أما أحمد حاتم فيحضر حاليا لفيلم جديد بعنوان "العاشق"، ومن تأليف محمود زهران وإنتاج أحمد السبكي.

وكان أحمد حاتم قد شارك مؤخرا في فيلم الغسالة، والذي حقق إيرادات كبيرة في موسم عيد الأضحى الماضي، وشارك في بطولته هنا الزاهد، ومحمود حميدة، ومحمد سلام، وأحمد فتحي، وشيرين رضا، وطاهر أبو ليلة، وعدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومحمود الليثي، وعلي الطيب، وجيلان علاء، وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج شركة سينرجي، ونيو سينشري، وشركة مصر العالمية.