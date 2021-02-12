شكرا لقرائتكم خبر عن صورة من كواليس الموسم الثانى من The Great لـ إيلى فانينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة إيلى فانينج عن صورة جديدة من كواليس تصوير الموسم الثانى من مسلسل The Great، الذى يعرض على منصة Hulu، على أن يضم الموسم الثانى من الدراما التاريخية شخصيتها، كاثرين العظيمة، وهى حامل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".



The Great

المسلسل يدور حول اضطرار أميرة، تعيش فى ريف النمسا، خلال القرن السابع عشر، إلى الاختيار بين سعادتها الشخصية، ومستقبل روسيا، عندما تقوم بالزواج من إمبراطور.

مسلسل The Great من بطولة فيل ويبستر، كريستوف تيك، تشارلي برايس، مايكل أودين كارترايت، إيلي فانينج، بايو جاباداموسى، نيكولاس هولت، فلورنس كيث روتش، بول أوكيلي.

كما حصل الموسم الأول من مسلسل The Great، الذى عرض على شبكة Hulu فى 15 مايو الماضى 2020، على تقييم وصل إلى 80% على موقع Rotten Tomatoes، من قبل 46 ناقد فنى من حول العالم.

وتكون الموسم الأول من 10 حلقات طرحت متتالية على شبكة البث، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع tvseriesfinale.

كما أعلنت شبكة Hulu انتهاء مسلسل Shrill بعد عرض الموسم الثالث الذى سيطرح قريبا على الشبكة، وسيدور حول آنى التى أنشأت نشاطها بسبب انفصالها عن صديقها رايان، تشعر آنى أن كل شىء فى مكانه أخيرًا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

ومن المقرر أن يصل الموسم الثالث من مسلسل Shrill، فى خريف 2021، العمل من بطولة ماكس هوسكينز، ايدي براينت، لولي اديفه، لوكا جونز، جون كاميرون ميتشل، إيان أوينز، جوليا سويني، باتي هاريسون، سكوت انجدل، دانا ميليكان، شون تارجيوتو، تومي سنايدر، دانيال ستيرن، مايكل ليو، أنا زوبيرين.

ويدور العمل حول بحث أمرأة عن طرق لتغيير حياتها دون تغيير جسدها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".