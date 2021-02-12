شكرا لقرائتكم خبر عن روبى صحفية حوادث فى مسلسلها الجديد "شقة 6" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد النجمة روبى دور صحفية حوادث تدعى إنجى، خلال أحداث مسلسلها الجديد "شقة 6"، والذى انطلق تصويره، والذى تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، ومن المقرر عرضه فى دراما رمضان 2021.

والمسلسل يطرح قضية درامية جديدة مليئة بالأحداث المشوقة بعيدا عن المط والتطويل في محاولة لكشف لغز "شقة 6" ويضم العمل باقة من الفنانين بجانب روبي، أحمد حاتم، هاني عادل واللذان انضما مؤخرا لفريق العمل بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبدالله ، الفنان محمود البزاوي ، الفنانة رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، بالإضافة للنجوم الشباب حمزة العيلي ، ملك قورة.

مسلسل " شقة 6 .. العين الثالثة" السيناريو والحوار لـ (رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب) وسوف يتم عرضه خلال شهر رمضان 2021 عبر احدى المنصات الالكترونية.

وتعود روبي بهذا المسلسل للدراما بعد أن قدمت عام 2019، مسلسل "أهو ده اللي صار"، الذي عرض عام 2019، أما على المستوى السينمائي فهي تحضر لأكثر من عمل منهم فيلم "شغل خواجات"، والذي يجمعها مع ماجد الكدواني، وفيلم "شلة ليبون" العمل الذي يقوم ببطوله أحمد عز وأحمد السقا، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج ساندرا نشأت، أما أحمد حاتم فيحضر حاليا لفيلم جديد بعنوان "العاشق"، ومن تأليف محمود زهران وإنتاج أحمد السبكي.