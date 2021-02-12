شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملايين دولار لـ Promising Young Woman بعد شهر من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Promising Young Woman، إلى 7 ملايين و 479 ألف دولار أمريكى فى شباك التذاكر حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 4 ملايين و 707 آلاف دولار بالولايات المتحدة الأمريكية، و 2 مليون و 771 ألف دولار أمريكى حول العالم.

وكان قد تم طرح فيلم Promising Young Woman تزامنا مع ليلة الكريسماس، 25 ديسمبر من العام الماضى 2020، املا في الحصول على إيرادات مرتفعة.

فيلم Promising Young Woman من بطولة كاري موليجان، حسبما ذكر موقع variety، لعمل من إنتاج Focus Features، وتدور أحداث فيلم "Promising Young Woman"حول امرأة شابة تعاني من صدمة بسبب حدث مأساوي من ماضيها، تشرع في البحث عن الانتقام من أولئك الذين يعترضون طريقها.

وصدر فيلم المخرجة إمرالد فينل، الحائزة على جائزتي إيمي عن مسلسلها Killing Eve، ببعض الدول حول العالم بعد أن تم عرضه هذا الصيف في بعض الدول الأوربية، كما سيتاح عرض الفيلم رقميا، فـ Focus Features مملوك لشركة Universal ، والتي وقعت مؤخرًا اتفاقية مع سلسلة AMC اكبر دور عرض في أمريكا تنص علي إمكانية عرض الفيلم بسينمات وبعد 17 يوم من يمكن عرضه علي منصات إلكترونية.