شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى: ما يتعرض له مروان محسن غير مبرر وهذا الجيل عمل شخصية تحت ضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر الفنان أحمد فهمى عن حزنه من الهجوم غير المبرر الذى يتعرض له مروان محسن مهاجم الأهلى من الجمهور في الفترة الأخيرة. وقال أحمد فهمى في تصريحات تليفزيونية: "مروان محسن يتعرض لهجوم غير طبيعى وغير مبرر وهو شريك في بطولات الأهلى، وما يحدث له كتير جدا فأطالب الجماهير بمساندته لكى يعود مرة أخرى".

وأضاف أحمد فهمى: "حاسس إن كل البطولات اللى الأهلى بيحققها تعويض للخطيب لكل الكلام السيئ الذى تعرض له خلال هذا الموسم".

وأوضح أحمد فهمى: "هذا الجيل عمل شخصية تحت ضغوط كبيرة وبدون جماهير تقف في ضهرهم في الملعب، وحققوا كل البطولات التي شاركوا فيها والبرونزية".

وتوج فريق الأهلى بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حاليا بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بينهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس، باستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

دخل الأهلى مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدى فتحى وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدى أفشة ووالتر بواليا.

فيما لعب بطل البرازيل المباراة بتشكيل يضم كلاً من: ويفرتون وماركوس روخا، لوان، جوستافو جوميز، ماتياس فينيا وفيلبى ميلو، زى رافائيل، جابرييل مينينو، رفائيل فيجا ولويز أدريانو، روني.