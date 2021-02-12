شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم: عمر خيرت هو من رشحنى لأغانى فيلم "عسل أسود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة ريهام عبد الحكيم، خلال لقائها فى برنامج "من الدوبلكس" الذى تقدمه أبلة فاهيتا ويذاع على قناة ON: "إنها تتقن اللغة الإنجليزية، حيث إنها تخرجت فى كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، كما أنها ولدت فى أمريكا".

وأضافت ريهام عبد الحكيم أن الموسيقار الكبير عمر خيرت هو من اختارها للغناء فى فيلم "عسل أسود"، موضحة: "عندما شاهدنى أغنى قال لى إنه يريدنى فى عمل قريب، وكنت أظن أنه مجرد كلام إلى أن تفاجأت بأنه يطلبنى لفيلم للنجم الكبير أحمد حلمى وقمت بتسجيل أغانى فيلم عسل أسود، وكشفت ريهام أنها خلال الفترة الماضية أصيبت بفيروس كورونا وانعزلت 14 يوما، وكانوا أيام صعبة بالنسبة لها.

يذكر أن المطربة ريهام عبد الحكيم هى مطربة مصرية شابة تتمتع بصوت مميز، وتعرف عليها الجمهور من خلال مسلسل "أم كلثوم" عام 1999، حيث كانت تلعب شخصية "أم كلثوم" فى صغرها، كما شاركت أيضا بمسرحية "رابعة زهرة العاشقين"، حيث جسدت شخصية رابعة العداوية وهى صغيرة أيضا.