شكرا لقرائتكم خبر عن دينا بعد إصابتها بكورونا: جسمى متكسر وأشعر بالإرهاق الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخضع الفنانة الاستعراضية دينا للعزل المنزل بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث شعرت في الأيام الماضية بارتفاع في درجة الحرارة، لتقوم على الفور بعمل التحاليل الطبية اللازمة والتي أثبتت إصابتها بالفيروس، وتسير دينا حالياً على البروتوكول العلاجى الخاص بفيروس كورونا.

وكشفت دينا لـ"الخليج 365" عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد عزل نفسها، موضحة أنها تشعر بتكسير في الجسم، وكذلك الإرهاق الشديد الذى يعجلها تقضى وقتاً طويلاً في النوم، مشيرة إلى أنها ملتزمة بالعلاج وتتابع مع أحد الأطباء.



الفنانة الاستعراضية دينا

يذكر أن دينا يعرض لها حالياً مسلسل "سكن البنات" من 60 حلقة ويشارك في بطولته وفاء عامر، أيتن عامر، منة فضالي، محمد نجاتي، منذر رياحنة، حجاج عبد العظيم، الهام عبد البديع، حسنى شتا، هاجر الشرنوبى، الفت عمر، هايدى رفعت، أحمد جمال سعيد، عايدة رياض، شمس، شيما الحاج وتأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

وكان آخر أعمال دينا مسلسل "بت القبائل" الذى تم عرضه العام الماضى على قناة الحياة، وهو بطولة حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، محمود عبد المغنى، عمرو درويش، وإخراج حسنى صالح.