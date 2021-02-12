شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد عمر الحريرى اليوم.. عاش مبدعا ومات واقفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى الـ95 على ميلاد الفنان القدير عمر الحريرى، الذى ولد فى مثل هذا اليوم 12 فبراير من عام 1926، الفنان الذى عاصر أجيال عدة وأستطاع أن يقدم العديد من الأعمال التى تعتبر بصمة فى تاريخ السينما والدراما المصرية، بالإضافة إلى عشقه للمسرح الذى بدأ منذ الصغر.

تخرج الفنان عمر الحريرى فى المعهد العالى للتمثيل العربى، وبدأ مسيرته من خلال المسرح القومى الذى قدم على خشبته العديد من المسرحيات التي تركت أثرا في قلوب جمهوره، وساعده الحظ في أن يتعلم على يد عمالقة المسرح مثل يوسف وهبى الذى قدمه في مسرحياته، وزكى طليمات.

وبعد عدد من المسرحيات الناجحة انتقل الفنان عمر الحريرى إلى السينما، ليقدم العديد من الأعمال خلال مسيرة فنية قد تصل إلى 61 عاما من الأبداع، شارك خلالها فيما يزيد عن 100 فيلم كان أولهم فيلم "الأفوكاتو مديحة" مع الفنانة مديحة يسرى ويوسف وهبى عام 1950، ومن بعدها بدأ أنطلاقته في عالم السينما ومن أبرز أفلامه "الأنسة حنفى، الوسادة الخالية، الرباط المقدس، العتبة الخضراء"، ورغم موهبته الرائعة وحضوره الطاغى إلا أنه لم يحظى بالبطولة المطلقة أبدا، بالإضافة إلى رصيد قوى فى الدراما المصرية، حيث قدم أكثر من عمل تليفزيونى مثل "ساكن قصادى، أوراق الورد، أحلام الفتى الطائر، شيخ العرب همام، كما شارك في في فوازير "ألف ليلة وليلة" مع الفنانة شيريهان، إلى جانب مشاركته لعدد من النجوم في عدد من المسرحيات أبرزها: شاهد ماشفش حاجة مع الفنان عادل إمام، سكر هانم مع الفنانة لبنى عبد العزيز.

وبعد هذه المسيرة المشرفة رحل عن عالمنا الفنان عمر الحريرى فى 17 أكتوبر عام 2011، عن عمر ناهز 85 عاما، وذلك أثناء وقوفه على المسرح لتقديم عرض مسرحى للأطفال.