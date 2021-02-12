شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم : اتعاملت معاملة خاصة فى الجامعة بعد مسلسل "أم كلثوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة ريهام عبد الحكيم، خلال لقائها فى برنامج "من الدوبلكس" الذى تقدمه "أبله فاهيتا" على قناة ON، أن مشاركتها فى مسلسل "أم كلثوم" جاءت بعدما أعلنت المخرجة إنعام محمد فى الجرائد عن احتياجها لوجه جديد يقدم شخصية "أم كلثوم" فى الصغر، مضيفة أنها قدمت وعندما ذهبت وجدت طابور من المتقدمين للدور.

وأضافت ريهام عبد الحكيم: "طلبت منى المخرجة إنعام محمد على أن أغنى، وقالت إنها ترى شبه يجمعني بأم كلثوم ولأننى لم أمثل من قبل طمأنتنى بشأن هذا الأمر وقدمت الدور، وعندما عرض المسلسل كنت فى الجامعة ولم أخبر أحدا أننى أشارك فيه، وبمجرد أن تم عرضه، عرف الجميع وبدأت دكاترة الجامعة يعاملونى معاملة خاصة".



ريهام عبد الحكيم

وأضافت ريهام: "بعد مسلسل أم كلثوم كنت سأنحصر فى أغاني أم كلثوم فقط ولكنى دائما كنت أتذكر نصائح الكبار مثل عمار الشريعى وغيره عندما قالوا لى لا بد أن تغنى كل الألوان، إلى أن جاءتنى فرصة فيلم عسل أسود ومسلسل خاتم سليمان".