البيت الأبيض يكشف عن مباحثات بين بايدن ونتنياهو قريبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكّد البيت الأبيض، الخميس، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن سيُجري "قريباً" محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في تصريحات صحفية، الجمعة، على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان نتنياهو هنأ بايدن فور فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، ووصفه بـ"الصديق العظيم لإسرائيل".

وتابع، في تهنئته لبايدن: "علاقتنا دافئة، نعرف بعضنا منذ حوالي 40 عاما، وأنا أعلم أنك صديق عظيم لإسرائيل".

وأعرب عن أمله في "مزيد من تعميق التحالف الخاص بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وفي تصريحات لاحقة، أكد نتنياهو أنه يتطلع إلى العمل مع بايدن على توسيع دائرة السلام الإسرائيلية العربية.

وقال نتنياهو، خلال اجتماع أسبوعي للحكومة الإسرائيلية: "أتطلع إلى تعزيز هذا التحالف المتين الذي يجمع الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى توسيع دائرة السلام الإسرائيلية العربية، من أجل تكوين شرق أوسط جديد، وبطبيعة الحال على مواجهة تحدياتنا المشتركة أيضًا، وعلى رأسها التهديد الإيراني".