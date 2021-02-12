ختام الأسواق.. مكاسب للأسهم و"بيتكوين" على حساب خسائر النفط والدولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قادت أسهم التكنولوجيا، وآمال التحفيز، مؤشر ناسداك المجمع الأمريكي، والأسهم الأوروبية، لذروة قياسية، وقفزت "بيتكوين" لمستوى غير مسبوق.

وهبط الدولار بعد تصريحات للرئيس الأمريكي بشأن الصين وتطوير البنية التحتية لأكبر اقتصاد في العالم، فيما توقع مكتب الميزانية بالكونجرس، أن يبلغ العجز الأمريكي 2.26 تريليون دولار في 2021 دون احتساب خطة بايدن للتحفيز.

وحسب رويترز، هبطت أسعار النفط، بعد صعود قياسي، إثر تخفيض منظمة "أوبك"ووكالة الطاقة الدولية لتوقعاتهما حول نمو الطلب نتيجة تداعيات الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وول ستريت

وحسب رويترز، ارتفعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية ارتفاعا طفيفا في جلسة الخميس، بعد تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من انتصار الصين على واشنطن.

وانتزع المؤشر ناسداك المجمع مكاسب متواضعة، في جلسة الخميس، في ظل مراهنة المستثمرين على مزيد من التحفيز المالي.

فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الصين بصدد "إلحاق الهزيمة بنا"، في تحذير نال من ثقة المستثمرين حيال سوق تحوم قرب ذرى قياسية.

التكنولوجيا الرابح الوحيد

وبفضل مكاسب أسهم إنفيديا وإنتل، كان قطاع التكنولوجيا الرابح الوحيد على المؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعلى ناسداك.

وأبلغ بايدن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خلال اجتماع بخصوص تطوير البنية التحتية الأمريكية أن على الولايات المتحدة أن ترتقي إلى مستوى التحدي الذي تفرضه الصين.

وقال إيد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك، إن التحذير من الصين وخطط الديمقراطيين لإدراج رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة ضمن حزمة تحفيز حجمها 1.9 تريليون دولار أظهرا أن المستثمرين ربما كانوا بصدد رياح معاكسة متزايدة.

وأضاف مويا: "الأسواق بدأ يساورها بعض القلق حيال العلاقات بين الغرب والصين".

وتابع: أن أول اتصال هاتفي بين بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ "أعاد إلى السطح جميع المصاعب التي سنواجهها هذا العام إضافة إلى الجائحة".

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 2.54 نقطة بما يعادل 0.01 % ليصل إلى 31440.34 نقطة.

وزاد ستاندرد أند بورز 8.03 نقطة أو 0.21% مسجلا 3917.91 نقطة. وتقدم ناسداك 57.55 نقطة أو 0.41% إلى 14030.09 نقطة.

2.26 تريليون دولار

قال مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي، الخميس، إن عجز الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة سينكمش إلى 2.258 تريليون دولار في السنة المالية 2021 من 3.132 تريليون في السنة السابقة، لكن ذلك لا يشمل خطة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار المقترحة من الرئيس جو بايدن.

وقال المكتب في توقعاته للميزانية على مدى 10 سنوات إن العجز، من واقع القوانين الصادرة حتى 12 يناير/كانون الثاني الماضي، سينكمش إلى 905 مليارات دولار بحلول السنة المالية 2024، لكنه سيزيد زيادة مطردة إلى 1.9 تريليون بحلول السنة المالية 2031.

أسهم أوروبا ترتفع

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، إذ يراقب المستثمرون عن كثب مجموعة كبيرة من نتائج الشركات والتقدم على صعيد إجراءات التحفيز في الولايات المتحدة لاستقاء المؤشرات عن وتيرة التعافي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على زيادة 0.5%، متجها صوب مكاسب 4% لشهر فبراير/شباط الجاري.

المؤشر القياسي على بعد نحو 5% من ذروته التي بلغها في فبراير/شباط 2020 بعد أن تقدم حوالي 50% منذ تهاويه في مارس/آذار الماضي، وذلك بدعم من تحفيز نقدي ومالي غير مسبوق.

حزمة التحفيز

وتركزت أنظار المستثمرين على مؤشرات التقدم على صعيد حزمة التحفيز الأمريكية المقترحة بحجم 1.9 تريليون دولار، إذ تشير بيانات إلى تعثر التعافي في سوق العمل الأمريكية، مما يجعلها أكثر إلحاحا.

وتصدرت أسهم التكنولوجيا، أكبر المستفيدين من جائحة فيروس كورونا، ارتفاعات الخميس، إذ أبقى صعود نظيراتها الأمريكية المؤشر ناسداك الذي لأسهم القطاع ثقل عليه قرب أعلى مستوياته على الإطلاق.

وتقدم مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 2.2% ليبلغ أعلى مستوى منذ 2001.

وتراجع قطاع البنوك 0.5%، إذ هوى سهم كوميرتس بنك الألماني 6 % بعد أن قال البنك إن خسائره تفاقمت في الربع الرابع.

غير أن سهم كريدي أجريكول، ثاني أكبر بنك مدرج في فرنسا، قفز نحو خمسة بالمئة بعد نتائج أفضل من المتوقع.

هبوط الدولار



تراجع الدولار مقابل بعض العملات الرئيسية، في تداولات الخميس، تحت وطأة بيانات أضعف قليلا من المتوقع لطلبات إعانة البطالة الأمريكية أعقبت أرقام تضخم هزيلة ورسالة تصب في اتجاه التيسير النقدي من الاجتماع السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

لكن حركة العملات لازمت نطاقا ضيقا بسبب عطلات في اليابان والصين.

ذروة قياسية لبيتكوين

وفي قطاع العملات المشفرة، بلغت بِتكوين ذروة قياسية جديدة عند 48.481 ألف دولار، مواصلة زحفها صوب الخمسين ألف دولار.

وبلغت العملة 47.685 ألف دولارا في أحدث سعر لها، مرتفعة 6.3% بعد أنباء بأن بي.إن.واي ميلون أصبحت أحدث شركة تتبنى العملات المشفرة.

وأظهرت بيانات اليوم تراجع طلبات إعانة البطالة الحكومية المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 793 ألف للأسبوع المنتهي في 6 فبراير/شباط الجاري، مقارنة مع 812 ألفا قبل أسبوع.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 757 ألف طلب.

توقعات الخبراء



وقال جو مانيمبو، كبير محللي السوق لدى وسترن يونيون لحلول الأعمال في واشنطن، إن "وتيرة التحسن البطيء لسوق العمل تبرر ميل مجلس الاحتياطي للتيسير النقدي وهو ما قد يُعرض الدولار لضعف متزايد على المدى القصير".

جاء تقرير إعانة البطالة عقب بيانات أمس الأربعاء التي أظهرت التضخم الأساسي الأمريكي عند صفر الشهر الماضي، بينما توقعت السوق 0.2%.

وارتفع اليورو نحو 0.1% إلى 1.2134 دولار.. ولم تتأثر العملة بتوقع المفوضية الأوروبية انتعاش اقتصاد منطقة اليورو دون التقديرات السابقة في 2021.

وتراجع مؤشر الدولار قليلا إلى 90.393.

والعملة بصدد أكبر خسارة أسبوعية لها منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.

لكن قبل الأسبوع الحالي، كان الدولار مرتفعا أكثر من 2% منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، في ظل تغطية المستثمرين لمراكز مدينة حادة في العملة.

هبوط النفط

تراجعت أسعار النفط في تعاملات الخميس، منهية موجة مكاسب قياسية، بعد أن قالت أوبك ووكالة الطاقة الدولية إن تجدد الإغلاقات وظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا يحدان من فرص تعافي سريع للطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لبرنت 33 سنتا بما يعادل 0.5% ليتحدد سعر التسوية عند 61.14 دولار للبرميل.

في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 44 سنتا أو 0.8% ليغلق على 58.24 دولار للبرميل.

موجة صعود

كان برنت ارتفع أمس الأربعاء للجلسة التاسعة على التوالي، مضاهيا موجة صعوده القياسية في يناير/كانون الثاني 2019.

وسبق أن حقق خام القياس ذات الإنجاز في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2007.

وارتفع غرب تكساس لثمانية أيام متتالية، وهي أيضا أطول موجة مكاسب له منذ يناير/كانون الثاني 2019.

وأغلق كلا الخامين يوم الأربعاء عند أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2020.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك، إن "أسعار الخام تتوقف لبرهة بعد أن صعدت بها موجة فبراير/شباط إلى مستويات كان بعض المحللين يرونها ليست في المتناول لعامين من الآن".

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إن انتعاش الطلب العالمي على النفط في 2021 سيكون أبطأ من التقديرات السابقة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن معروض النفط العالمي مازال يفوق الطلب، لكن لقاحات كوفيد-19 ستساعد على تعافي الطلب.