شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم : بدأت غناء فى سن السابعة ونجاحى بدأ من سلم العمارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ريهام عبد الحكيم إنها بدأت الغناء فى سن السابعة من عمرها، حيث اكتشفت والدتها أنها تمتلك موهبة الغناء، وفى هذا الوقت كان المايسترو سليم سحاب قد أعلن عن عمل كورال من الأطفال فى دار الأوبرا المصرية وانضمت إليه.

وأوضحت ريهام عبد الحكيم، خلال لقائها فى برنامج "من الدوبلكس" الذى تقدمه أبلة فاهيتا، ويذاع على قناة ON: "بالصدفة كان المايسترو سليم يسكن معنا فى نفس العمارة فصعدنا له وطلبت منه والدتى أن يسمع صوتى وبالفعل غنيت أمامه ووافق على انضمامى، وقالت مازحة سلم نجاحى بدأ من سلم العمارة".

يذكر أن المطربة ريهام عبد الحكيم هى مطربة مصرية شابة تتمتع بصوت مميز، وتعرف عليها الجمهور من خلال مسلسل "أم كلثوم" عام 1999، حيث كانت تلعب شخصية "أم كلثوم" فى صغرها، كما شاركت أيضا بمسرحية "رابعة زهرة العاشقين"، حيث جسدت شخصية رابعة العداوية وهى صغيرة أيضا.

وبدأت ريهام بالغناء على مسارح دار اﻷوبرا المصرية وهى بسن الثانية عشر, وحصلت على جائزة مسارح اﻷوبرا عندما كانت فى هذا السن الصغير. تمتلك "عبد الحكيم"فى رصيدها الغنائى ألبومين وعدة أغانى منفردة منها تترات مسلسلات تلفزيونية والأغانى الدعائية للأفلام مثل أغنيتى فيلم "عسل أسود" بالورقة والقلم" و "فيها حاجة حلوة" ، كما حصلت "عبدالحكيم" على جائزة الميكروفون الذهبي من اتحاد الإذاعات العربية مرتين متتاليتين.