شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز يعلن تعافيه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان صبرى فواز لـ"الخليج 365" تعافيه من فيروس كورونا، بعد أيام من إعلان إصابته بالفيروس، حيث أجرى فواز مسحة طبية جديدة وجاءت نتيجتها سلبية.

ويستعد صبرى فواز لاستكمال تصوير مشاهده في مسلسل "موسى" مع النجم محمد رمضان وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، والذى تدور أحداثه في اطار صعيدى بفترة الأربعينيات.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين.

كما يشارك فى فيلم "أهل الكهف"، حيث يجسد دور وزير ويحرض على القتل والعداوة بين محمود حميدة وخالد النبوى ويكون هناك العديد من المفاجآت طوال أحداث الفيلم، الذى يضم عدد كبير من النجوم هم محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، خالد النبوي، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم، أحمد لوكسر، أحمد الشربيني.

فيلم "أهل الكهف"، مأخوذ عن رواية الكاتب والأديب الكبير توفيق الحكيم، وهو سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور.