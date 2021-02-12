شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: عمرو دياب من أذكى المطربين وبحب إحساس تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الكبير هانى شاكر خلال ندوة تكريمه فى ”الخليج 365” إنه يحب عمرو دياب وأنه من الفنانين القليلين ممن يعرفون كيفية اختيار الأغنية التى تليق مع صوته، معتبرا عمرو دياب واحد من أذكى المطربين الموجودين على الساحة ومن أنجح المطربين المصريين، مضيفا أن تامر حسنى قادر على تقديم الأغنية الرومانسية ومن بدايته وهو يقدم هذا اللون، وأن المنتج نصر محروس قدمه بشكل جيد هو وشيرين عبد الوهاب وأنه سعيد بتقديم تامر حسني لأغنية "نسيانك صعب أكيد"، موضحا أنه قدمها بطريقته كتامر حسنى، وأعجب بها وبإحساسه فى الأغنية.



هانى شاكر والزميل عمرو صحصاح

واستكمل هاني شاكر حديثه بأن حميد الشاعري قدم شيئا مختلفا على الساحة وقت ظهوره، وأنه اهتم بالرتم وإن شاء الله يكون لى نصيب للعمل معه، مؤكدا أن حميد فنان مختلف وقدم موسيقى مختلفة عن اللى أتقدم قبله واستخدم الأدوات الموسيقية فى تطوير الموسيقى.



ندوة هانى شاكر فى الخليج 365



خالد صلاح رئيس مجلسى ادارة وتحرير الخليج 365 يسلم هانى شاكر درع المؤسسة



هانى شاكر مع أسرة الخليج 365



هانى شاكر وخالد صلاح من الندوة