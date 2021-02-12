شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية ينتهى من تسجيل أغنية تتر مسلسل "ورا كل باب".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب محمد عدوية من تسجيل تتر مسلسل "ورا كل باب"، والأغنية من كلمات عماد عبيد، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع وفواصل موسيقية محمد هارون، ومن المقرر طرح الأغنية بالتزامن مع بدء عرض حلقات العمل الذى انطلق تصوير أولى حكاياته مطلع هذا الأسبوع، لاسيما وأنه يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة.



محمد عدوية مع فريق عمل الاغنية

وبدأت صابرين تصوير الحكاية الأولى من المسلسل وتحمل اسم "كورونا" من تأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش، ويشارك في بطولتها جمال عبد الناصر، محمد نجاتى، عابد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب.

مسلسل "ورا كل باب" يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة كل حكاية من 5 حلقات وبمؤلف ومخرج مختلف، وتعرض على مدار أسبوع على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر أن تعلن شركة سينرجى – المنتجة للعمل – عن الحكايات الجديدة تباعاً بعد الاستقرار على اسمها وتفاصيلها.



محمد عدوية مع فريق عمل اغنية تتر مسلسل ورا كل باب